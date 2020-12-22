حريق يتلهم غرفة نوم في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في منزل بمركز الصف جنوب الجيزة، دون إصابات. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بدائرة مركز الصف. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إطفاء الجنوب. وتبين نشوب الحريق في غرفة نوم، وتم منع خطر امتدادها إلى باقي أجزاء الشقة دون خسائر في الأرواح.

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