بالأسماء.. "الأوقاف" تفتح 60 مسجدًا الجمعة المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 60 مسجدًا في 16 محافظة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 656 مسجدًا حتى الآن.



وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة هي على النحو التالي:

(1)

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1.

الكبير اصف – سيدي سالم شرق

وزارة الأوقاف

2.

التوحيد – كفر قتة – بيلا

وزارة الأوقاف

3.

عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ

وزارة الأوقاف

4.

العقايبة – قرية أبو راية – مركز الرياض غرب

وزارة الأوقاف

(2)

مديرية أوقاف سوهاج

5.

خالد بن الوليد – الوقات – طما

وزارة الأوقاف

6.

العزيز الرحمن – القبيصات – طهطا

وزارة الأوقاف

7.

ال عمران الدناقلة – المنشأة

وزارة الأوقاف

8.

ال هوى الشيخ مرزوق – البلينا

وزارة الأوقاف

9.

ال جاسر الشيخ زين الدين- طهطا

وزارة الأوقاف

10.

القبيصي قرية باجا – سوهاج

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11.

النيل أولاد خلف – دار السلام

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

12.

التوحيد مدينة ناصر – سوهاج

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13.

الفاروق شطورة – طهطا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14.

الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15.

الحرمين – الجبيرات – طهطا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16.

البياع – عرب بخواج- طهطا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(3)

مديرية أوقاف أسيوط



17.

مسجد الدعبيس – قرية شو القنطرة – أبنوب

وزارة الأوقاف

18.

مسجد الرحمن – قرية بنى محمد الشهابية – أبنوب

وزارة الأوقاف

19.

مسجد الحسن – الانصار – القوصية غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

20.

مسجد الساعة – بمدينة اسيوط الجديده – الفتح قبلي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21.

مسجد عباد الرحمن – قرية موشا مركز اسيوط – المركز قبلي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(4)

مديرية أوقاف مطروح

م

المسجد وعنوانه

التنفيذ

22.

أولاد دغيم – سيدي عبد الرحمن – إدارة العلمين

وزارة الأوقاف

23.

نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(5)

مديرية أوقاف الدقهلية



24.

الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

25.

الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمي الأمديد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

26.

النور – العزب – دماص – مركز ميت غمر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(6)

مديرية أوقاف الغربية



27.

السلام – قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

28.

ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

29.

عزبة الشرقاوي – عزبة الشرقاوي – إبيار – كفر الزيات

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

30.

الصفا – صرد – مركز قطور

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

31.

عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج – قطور

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

32.

عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

33.

عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(7)

مديرية أوقاف أسوان



34.

الزبير بن العوام- قرية دار الهنا –إدفو قبلي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

35.

الصحابة – نجع عواض – دراو

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(8)

مديرية أوقاف البحيرة



36.

مسجد عزبة صبري تبع زمران النخل – الدلنجات

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(9)



37.

الكبير – الشنباب – البدرشين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

38.

الرحمن الرحيم – حي الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(10)



39.

حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية – طور سيناء

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(11)

مديرية أوقاف قنا

40.

أحمد مصطفي – تيجة - أبو تشت

وزارة الأوقاف

41.

أبو بكر الصديق- نجع غلاب – مركز قوص

وزارة الأوقاف

42.

آل طلحة – النجمة والحمران

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

43.

آل خفاجا – القارة - الكرنك

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

44.

أل خطاب – النجمة والحمران – أبو تشت

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(12)

مديرية أوقاف دمياط



45.

الرحمن – الرطمة - دمياط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

46.

الرحمن – النجارين – كفر البطيخ

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(13)

مديرية أوقاف بني سويف



47.

الإسراء والمعراج – أدراسيا – مركز إهناسيا

وزارة الأوقاف

48.

العربض – قرية شاويش – مركز إهناسيا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

49.

الرحمن – طنسا الملق ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

50.

البحري - بني منين الفشن

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(14)

51.

جبل علبة – أبو رماد – حلايب

وزارة الأوقاف

(15)

مديرية أوقاف السويس



52.

الأمامين – السيد هاشم - الجناين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(16)

مديرية أوقاف الاسماعيلية



53.

عباد الرحمن – القنطرة شرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

54.

التوبة - فايد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

55.

كفر الشيخ عطية – التل الكبير

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

56.

الفاروق عمر – التل الكبير

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

57.

الكواملة- القنطرة غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

58.

أبو العنين – القنطرة غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

59.

الخلايفة – القنطرة غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

60.

ذالنور – القنطرة غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف