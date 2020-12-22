محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
استقبل المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف اليوم، وفدًا متخصصا من هيئة الأوقاف السودانية، برئاسة عبد العاطي أحمد عباس الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية بالسودان.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أطلعهم على تجربة الهيئة في إدارة واستثمار أعيان الوقف، وعلى أطلس الأوقاف المصرية حيث أبدوا انبهارهم الشديد بالتجربة المصرية في إدارة وحسن استثمار أعيان وأموال الأوقاف، متطلعين إلى الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة الأوقاف السودانية، وهو ما رحب به رئيس الهيئة، مبديا استعداد هيئة الأوقاف المصرية لأي برامج تدريبية يطلبها الجانب السوداني في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.