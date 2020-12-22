المشروعات القومية المصرية تحصد جوائز العام في مجال أفضل المشروعات الهندسية بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حصلت عدة مشروعات قومية كبرى على عدد من الجوائز المقدمة من مؤسسة " MEED " العالمية لأفضل المشروعات المنفذة بالشرق الأوسط والتي أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، يأتي ذلك في إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمساهمة في إنجاز المشروعات القومية العملاقة لتنفيذ الخطط التنموية الشاملة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، وإستمراراً لنجاحات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئوليتها في الحفاظ على الريادة من خلال الإشراف على المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات الوطنية العملاقة.

وحصل مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، على لقب مشروع العام والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع تحالف شركتى كونكورد وبتروجيت ، كما حصل مشروعى كوبري روض الفرج وحقل ظهر على جائزتين ضمن أفضل سبعة مشروعات على مستوى الشرق الأوسط والتي تم تنفيذهم بالتعاون مع مكتب محرم باخوم وشركة المقاولون العرب.

وأشادت المؤسسة بمدى الإحترافية التي نفذت بها المشاريع ومدى الدعم المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنجاز المشروعات بمعدلات أزمنة قياسية وبمواصفات ومعايير جودة عالمية ، وتعد مؤسسة " MEED " العالمية هي المؤسسة المعنية بالمشروعات الكبرى ذات الأهمية الإستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتهدف إلى وضع المعايير والأسس التي يتم من خلالها إبراز أفضل المشروعات التي يتم إنشاءها حديثاً.