شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تدعو الشباب للصمود في الوظائف واقتناص فرص العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشباب بأن يثمن ما يحصل عليه من فرص عمل، ويصمد في هذه الوظائف التي يتم توفيرها له، وأن يطور من ذاته بشكل دائم وينمي مهارات العمل الجيدة، وأن يبقي دائماً في حالة تطور وجاهزية لكل أنواع العمل، وتشجيعه أيضاً على اكتساب مهارات الشمول المالى والإدخار والدخول في مشاريع ريادة الأعمال إما فردياً لمن يملك المهارات أو في فريق عمل جماعى وأن يصبح لديهم وحدة إنتاجية.

وقالت ذلك خلال افتتاحها، الثلاثاء، مشروع إنشاء ٦٠ وحدة بيوجاز منزلي بمحافظة المنيا، بمشاركة وزيرة البيئة ومحافظ المنيا: «سوف يتم إعطاء اهتمام كبيرا للتدخلات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، بالتنسيق مع جميع الجهات الشريكة».

من جانبه، قال الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة لها دوراً مجتمعياً هام خاصة في ظل سعي الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المشاركة في تنمية المجتمع في شتى المجالات، والتوسع في العلوم (الطبيعية والتقنية)، لتعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمع، حيث قامت الجامعة بدور هام في مجال محو الأمية، وتنفيذ العديد من القوافل الطبية المتكاملة، والتي بلغت 25 قافلة للقرى الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع المحافظة.

وأضاف أن الجامعة شاركت بدور فعال في مبادرة حياة كريمة، من خلال تأهيل أكثر من 200 شخص، في العديد من الحرف المتنوعة، كما تم افتتاح وحدة التدريب، وتدريب ذوي الهمم على العديد من الحرف الصغيرة، وكذلك تنفيذ العديد من التجارب واستنباط السلالات التي تتناسب مع البيئة، سواء نباتية أو حيوانية، كما تم انشاء وتشغيل وحدات البيوجاز، لتعظيم نواتج غاز الميثان بالتعاون مع المحافظة ومنظمة العمل الدولية، كما تم انشاء وحدات صغيرة ومتوسطة تعمل بالطاقة الحيوية.