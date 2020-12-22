شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 250 متر مكعب من الأتربة والمخلفات الصلبة من شوارع إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة.
وأسفرت الحملة عن رفع 250 متر٣ من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة أحمد عرابي وجسر السيالة وشارع البحر والشوارع المتفرعة منه.
وشدد رئيس المدينة، على ضرورة الاستمرار في حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وتفريغ جميع الحاويات الموجودة بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق باستخدام معدات الوحدة المحلية المتاحة.
وأوضح أن ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.
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