شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 250 متر مكعب من الأتربة والمخلفات الصلبة من شوارع إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع 250 متر٣ من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة أحمد عرابي وجسر السيالة وشارع البحر والشوارع المتفرعة منه.

وشدد رئيس المدينة، على ضرورة الاستمرار في حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وتفريغ جميع الحاويات الموجودة بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق باستخدام معدات الوحدة المحلية المتاحة.

وأوضح أن ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.