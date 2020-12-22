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رفع 250 متر مكعب من الأتربة والمخلفات الصلبة من شوارع إسنا

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع 250 متر٣ من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة أحمد عرابي وجسر السيالة وشارع البحر والشوارع المتفرعة منه.

وشدد رئيس المدينة، على ضرورة الاستمرار في حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وتفريغ جميع الحاويات الموجودة بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق باستخدام معدات الوحدة المحلية المتاحة.

وأوضح أن ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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