شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات تطهير ترعة «رمسيس» في مدينة القرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، الثلاثاء، حملة نظافة شاملة بقرية حاجر الضبعية.

أسفرت الحملة عن رفع ٣٠٠ متر٣ نواتج تطهير ترعة رمسيس، وتمهيد وتوسعة الشوارع، تحت إشراف رئيس القرية ومعدات القرية مدعومة بمعدات من رئاسة المدينة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالاهتمام بمستوى النظافة بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بالمدينة.