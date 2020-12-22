شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات تطهير ترعة «رمسيس» في مدينة القرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، الثلاثاء، حملة نظافة شاملة بقرية حاجر الضبعية.
أسفرت الحملة عن رفع ٣٠٠ متر٣ نواتج تطهير ترعة رمسيس، وتمهيد وتوسعة الشوارع، تحت إشراف رئيس القرية ومعدات القرية مدعومة بمعدات من رئاسة المدينة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالاهتمام بمستوى النظافة بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بالمدينة.
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