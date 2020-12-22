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رفع مخلفات تطهير ترعة «رمسيس» في مدينة القرنة غرب الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، الثلاثاء، حملة نظافة شاملة بقرية حاجر الضبعية.

أسفرت الحملة عن رفع ٣٠٠ متر٣ نواتج تطهير ترعة رمسيس، وتمهيد وتوسعة الشوارع، تحت إشراف رئيس القرية ومعدات القرية مدعومة بمعدات من رئاسة المدينة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالاهتمام بمستوى النظافة بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بالمدينة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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