شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: القيادة السياسة أولت اهتمامًا بالغًا بقضايا البيئة خلال السنوات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن القيادة السياسية للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أولت اهتماما بالغاً بقضية البيئة، وأصبح الحفاظ عليها هدفاً استراتيجيا ومن أهم مكونات خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، ولذلك فقد تضاعفت جهود الحكومة على مختلف المستويات بالأبعاد البيئية كثيراً في السنوات الأخيرة.

وأشار «القاضي» إلى أن الهدف من مشروع وحدات البيوجاز هو نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية وخلق فرص عمل جديدة من خلال إنشاء وحدات البيوجاز، بالإضافة لخلق العديد من العوائد على كافة المستويات البيئية والصحية والمجتمعية، ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية بصفة عامة، للعمل على إزالة كافة العوائق الفنية والمالية والمؤسسية لنشر الأساليب التكنولوجية داخل المحافظة، بالإضافة لخلق فرص عمل مبتكرة من خلال المساعدة في إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الطاقة الحيوية .

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ المنيا مشروع وحدات البيوجاز، الثلاثاء، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.