شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رئيس مجلس مدينة إسنا لبلوغه سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم موظفو الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، الثلاثاء، المهندس محمد سيد سليمان، رئيس المركز السابق، لبلوغه السن القانوني للمعاش، وذلك تقديراً لجهوده المبذولة خلال فترة عمله كرئيس للوحدة المحلية ومشاركته الفعالة في خدمة وتطوير مدينة وقرى مركز إسنا .

حضر الاحتفالية كل من: المهندس إبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع، وصباح منصور، نواب رئيس المدينة، والنائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب بإسنا، وعدداً من مديري الإدارات والتنفيذيين ورؤساء الوحدات المحلية ورجال الدين الأسلامي والمسيحي وعمد ومشايخ القري والنجوع بالمركز .

وأشاد الحضور في كلماتهم بفترة عمل رئيس مدينة إسنا، مؤكدين على أنه لم يدخر جهداً في خدمة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي مركز ومدينة إسنا، خاصة خلال فترة الظروف الصعبة التي مرت بها كافة المحافظات، في مجابهة جائحة كورونا، وزياراته المتكررة لقرى المركز، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.