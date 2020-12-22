شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الشاملة لتطوير الخدمات في مطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الثلاثاء، الخطة الشاملة لتطوير كافة الخدمات «الطرق، الصرف الصحى، الصحة، التعليم، مياه الشرب، الغاز،والبريد وكافة المرافق»، بمركز ومدينة مطوبس، وذلك بحضور النائب عمرو البيشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواد اشرف موافي، السكرتير العام لمحافظ كفرالشيخ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، ووكلاء الوزرات بمحافظة كفرالشيخ.

أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلى الاهتمام بالمنطقة الصناعية بمطوبس، والاهتمام بالتعليم الفني والتعليم المزدوج لربط سوق العمل بالمجتمع، وتطوير الصناعات الحرفية واليدوية، بالإضافة إلى تنفيذ مصنع الانترلوك.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم دخول 14 قرية بتوابعها في تطوير القطاع الجغرافي المطلوب، وإنشاء مجمع حكومي خدمي لقرى غرب وقرى شرق، ومجمع خدمات للمواطنين من أسواق ومخابز ومجازر، ومركز شباب على الأقل في كل قرية، ومكتبات أطفال، ومكتبات عامة، ووسائل ترفيه، وتحويل حدائق ادفينا لمنتزه عام، وانشاء موقف فرعي من القرية إلى المركز، وموقف مركزي من المركز إلى المراكز والمحافظات الأخرى.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على وكلاء الوزرات بمحافظة كفرالشيخ، ورئيس مركز ومدينة مطوبس على عمل تصور تخيلي لتطوير منطقة مطوبس كل في مجاله، مع تحديد العقبات التي تواجهه.

جدير بالذكر أن مركز ومدينة مطوبس تم اختيارها ضمن 49 مركزاّ على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.