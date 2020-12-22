شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غد الأربعاء حتى الاثنين المقبل 28 ديسمبر 2020 : يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 : فرص أمطار خفيفة (20 % تقريباً): على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. أمطار خفيفة (30 % تقريباً): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة. أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة (30 % تقريباً): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة. أمطار خفيفة إلى متوسطة (40 % تقريباً): على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 : شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم السبت 26 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة (40 % تقريباً): على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020: شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. واختتم بيان الأرصاد بأنه يتم تحديث التنبؤات يومياً. الظواهر الجوية من الأربعاء إلى الإثنين 28 ديسمبر by Karima Hassan on Scribd الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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