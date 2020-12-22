شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق «علاجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر، الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد شركة «علاجى» حمل رقم 19914 بتاريخ 22/12/2020 لقيام الشركة بالاتجار في الادوية وبيعها للجمهور، وذلك عن طريق تطبيق الكترونى يسمى «علاجى» بالمخالفة للقوانين.

كما تضمن البلاغ أيضا قيام الشركة بتقديم اعلانات بطريقة مبتذلة وسيئة ومهينة للصيادلة أعضاء النقابة وتحقر من شانهم بين افراد المجتمع.

وأوضحت النقابة في بلاغها إن الشركة قد ارتكبت عدة مخالفات طبقا للقوانين الآتية اولا: مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 في المادة رقم 78و79.

ثانيا مخالفة القانون رقم 175 لسنة 2018فى شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات،حيث تقوم هذه الشركة باستخدام تطبيق الكترونى وموقعا وحسابا خاصا على شبكة المعلومات من اجل مزاولة نشاطها بالمخالفة للقانون، مما تكون قد خالفت معه نص المادة 27من القانون رقم 175 والتى تنص على إنه في غير الاحوال المنصوص عليها في القانون يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنية ولاتزيد على 300الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشا أو ادار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونا.

وأضافت نقابة الصيادلة في بلاغها إن الشركة خالفت ايضا القانون رقم 206 لسنة 2017 بشان الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

وناشدت نقابة الصيادلة المواطنين بعدم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية حرصا على صحتهم وسلامتهم، وشراء الادوية من الصيدليات فقط لانها الوحيدة المرخص لها بذلك.