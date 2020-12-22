شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من توصيل 300 متر صرف صحي بشارع السعودية في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه فيما يتعلق بمشروع الصرف الصحي بمدينة إسنا، تم الانتهاء من العمل بشارع السعودية، والذي بلغت مسافة الخطوط به ٣٠٠ متر.

وأوضح «نصير» أنه حاليا تقوم الشركة المنفذة للمشروع «شركة المقاولون العرب» باستكمال العمل بالشوارع المتفرعة من شارع السعودية الرئيسي، وهي شوارع الكويت، والمدينة المنورة، والسعودية الجديدة، والذي تبلغ أطوال الخطوط الرئيسية به ١٥٠ مترًا والخطوط الفرعية ٤٥٠ مترًا.

وأضاف رئيس المركز أنه حين الانتهاء من العمل بالشوارع الفرعية، سيتم توصيل الخطوط بمحطتي نجع الشيخ فضيل، وجسر السيالة، بناءً على الموقع الجغرافي للشوارع.