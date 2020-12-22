شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من توصيل 300 متر صرف صحي بشارع السعودية في إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه فيما يتعلق بمشروع الصرف الصحي بمدينة إسنا، تم الانتهاء من العمل بشارع السعودية، والذي بلغت مسافة الخطوط به ٣٠٠ متر.
وأوضح «نصير» أنه حاليا تقوم الشركة المنفذة للمشروع «شركة المقاولون العرب» باستكمال العمل بالشوارع المتفرعة من شارع السعودية الرئيسي، وهي شوارع الكويت، والمدينة المنورة، والسعودية الجديدة، والذي تبلغ أطوال الخطوط الرئيسية به ١٥٠ مترًا والخطوط الفرعية ٤٥٠ مترًا.
وأضاف رئيس المركز أنه حين الانتهاء من العمل بالشوارع الفرعية، سيتم توصيل الخطوط بمحطتي نجع الشيخ فضيل، وجسر السيالة، بناءً على الموقع الجغرافي للشوارع.
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