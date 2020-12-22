شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشهد تجربة تأمين مبنى بشركة أنابيب البترول في مسطرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن الهدف من التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث، بالتعاون بين المحافظة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها، لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ، الثلاثاء، تجربة تأمين هدف حيوي بمبني شركة أنابيب مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لقياس سرعة التعامل مع الظروف الأمنية الطارئة في المنشآت الحيوية وكيفية مواجهتها، للتصدي لأية عمليات عدائية أو إرهابية، وذلك استكمالا لمشروع مجابهة الأزمات والكوارث «صقر 72»، بحضور العميد اركان حرب عماد عبدالستار رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي، وإيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء عماد عبدالعزيز حكمدار مديرية أمن القليوبية، والعقيد وائل فرج المستشار العسكري والمهندس محمد ماجد بخيت رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد كبير من قادة الجيش والشرطة من قوات الأمن.

وأثنى محافظ القليوبية على كفاءة أفراد الشرطة في تأمين الهدف الحيوي في أقل وقت دون خسائر، مؤكدا على أهمية التدريب العملي المشترك «صقر 72» في صقل مهارات وخبرات قوات التأمين من ضباط وأفراد.

وأشار محافظ القليوبية أن قوات الدفاع الشعبي والعسكري تُعد أحد الركائز الهامة والحيوية في إدارة الأزمات والكوارث ومجابهتها بطريقة علمية وعملية سليمة، مثمناً دورهم الهام في غرس الولاء والإنتماء لدى شباب مصر من خلال دورات التربية العسكرية بالمدارس والجامعات، والمشاركة في محو الأمية بالمراكز والقرى وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية، بجانب المشاركة في أعمال الخدمة الوطنية والدفاع الوطني في حالة تعرض المحافظات للكوارث، بإنشاء معسكرات الإيواء والإشراف عليها وتقديم المساعدات للمنكوبين.

وعقب انتهاء البيان العملي، أشاد رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي بمستوى السيناريو والبيان العملي، وكفاءة القوات وتدريبهم المتميز مبديًا إعجابه بتكاتف جميع الجهات المشاركة في التدريب العملي وسرعة استجابتها للاستغاثة.