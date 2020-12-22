شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية إلى عزبة حسن بيه في بلبيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة شئون خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لعزبة حسن بيه بدائرة مركز بلبيس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان البيئة الثامن عشر، الذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقالت الدكتورة غادة شاكر إن تنظيم القافلة يأتي ضمن خطة الكلية للمشاركة المجتمعية، بإشراف الدكتور نصر عبد الوهاب عميد الكلية، والدكتور أحمد بحيرى وكيل الكلية لشئون البيئة، والتي تقوم بتوجيه قافلة أسبوعياً لأحد القرى الأكثر احتياجاً، مدعمة بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك بالأدوية اللازمة وتصرف جميعها مجاناً، وذلك لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمان الحياة الكريمة للمربين.

باشرت القافلة أعمالها باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث شارك فيها عدد من أطباء المستشفى البيطرى التعليمى، وهم الدكتور حسين عبد اللطيف، والدكتور محمد عبد الله غنيمى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من طلاب الكلية. وأنهت القافلة أعمالها بالكشف على ١٢١ حالة من الحيوانات، و٢١٩٥ حالة من الطيور، حيث تم الكشف على الحالات وتشخيصها وعلاجها مجانا.