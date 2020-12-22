شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 8 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، عدد 8 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل عدد 8 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بلغ 191 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 914 حالة منذ بداية الجائحة، وبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 55 حالة. وأكد كامل وجود 10 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و119 حالة أخرى تحت العزل المنزلى. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

كانت هذه تفاصيل خبر شمال سيناء تسجل 8 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.