شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يعاين الأماكن المناسبة للبدء في التطعيم بلقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء محسن شعبان، نائب مدير أمن الشرقية، بجولة تفقدية بمختلف أنحاء المحافظة، لمعاينة واختيار الأماكن المناسبة لتطعيم المواطنين الأكثر عرضه للإصابة بمحافظة الشرقية بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩».

تفقد وكيل وزارة الصحة ومرافقيه استاد جامعة الزقازيق، وصالة الألعاب الرياضية المغطاة بمنطقة التجنيد بالزقازيق، كما تفقدا مركز شباب بلبيس، والنادي الرياضي، ومركز التدريب الزراعي ببلبيس، ومركز شباب فاقوس، والنادي الرياضي، ومركز شباب الزاوية الحمراء، وقاعة للمناسبات بفاقوس، لاختيار أفضل الأماكن المناسبة لتقديم الخدمة بها، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس، والتأمين الأمني والطبي بها، والتأكد من توافر أماكن لإستراحة المواطنين، وأماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ اللقاح للجرعات الأولي والثانية، وأماكن لحفظ الطعوم، وغيرها، لتغطية المواطنين بمختلف مناطق المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن ذلك جاء بعد إستلام وزيرة الصحة الدفعة الأولي للقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، والقادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بمطار القاهرة، لتصبح مصر أول دولة أفريقية يتم توفير لقاح الفيروس بها .

وأشار إلى أن لقاح فيروس كورونا الصيني تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، حيث يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يوماً، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم إتاحة اللقاح للفئات الأولى بالمجان، وتوفير شحنات أخرى تباعًا خلال الفترة القادمة، وستكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، كما سيتم التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي» للحصول على المزيد من اللقاحات، كما ذكرت وزارة الصحة بأنه سيتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن 15335.