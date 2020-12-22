شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح منفذ لبيع الكتب بكلية الزراعة بالوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محسن حسب، مدير عام الثقافة بالوادي الجديد، إنه تم افتتاح منفذ لبيع الكتب بكلية الزراعة بالوادي الجديد، وذلك في إطار التعاون المثمر بين فرع ثقافة والجهات المختلفة لنشر عدد كبير من الكتب وخاصة إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف المجالات.

وأضاف «حسب» أن المعرض احتوى على العديد من الكتب في المجالات المختلفة، وسط إقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنفذ الذي نال إعجابهم لما يحتوى من كتب أدبية، مشيرا إلى أن «الثقافة تحرص دائما على إقامة معارض ومنافذ للكتب بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بالإضافة إلى إقامة سلسلة معارض ومنافذ في القرى تحت مسمى معرض كتاب القرية والذى حقق نتائج غير مسبوقة».