شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تلقينا 120 ألف و879 طلب تصالح حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرًح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة قد وصل إلى 120 ألف و879 طلباً، مشيرا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، لتلقي طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال طلبات التصالح والمقرر لها 31 ديسمبر من الشهر الحالي.

وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تمديد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية 2020، مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمدة فترة تلقي الطلبات شهرا إضافيا، لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية، واستجابة أيضا لمطلب الجمعيات الأهلية التي تقوم حاليا بسداد قيمة التصالح عن المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، للحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.