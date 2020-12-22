شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: خريجو «ثانوية وردان» أصحاب الشكاوى «صغار على التعيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السكة الحديد في بيان لها اليوم ردا على ما نشرته «المصري اليوم» من شكوى خريجي المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان، من عدم تعيينهم بالهيئة، أن إجمالي عدد الخريجين اللذين تجمعوا أمام مكتب نائب رئيس هيئة السكة الحديد 10 خريجين فقط، وليس 90.

وفي نفس السياق، نشر الخريجون، ردا على بيان السكة الحديد، وأكدوا أن عدد المتواجدين بالمبني والذين وقعوا على الشكوي بلغ 50 خريجًا، يطالبون بالتعيين أسوة بالمعينين بالمسابقة.

وقال بيان الهيئه في رده أنه بدأ تشغيل المدرسة الثانوية الصناعية للنقل من العام الدراسي 2016/2017 بإجمالي عدد 91 طالب، وتم تخريجهم دفعة عام 2019 / 2020 من المدرسة وليس من المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية.

وأضاف أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بإعداد هؤلاء الطلاب خريجي المدرسة الثانوية الصناعية خلال 3 سنوات دراسية فنياً (نظرياً وعملياً) لرفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم في مجالات السكك الحديدية للاستفادة منهم للعمل بالهيئة.

وعن أسباب عدم تعيينهم في الهيئة، يرجع إلى أن الطلاب صغار السن، ولم يتم تحديد موقفهم من التجنيد، حيث تعذر تقدم الطلاب خريجي المدرسة الثانوية الصناعية في المسابقة رقم 2 لسنة 2020، والتى يتم إجراء الاختبارات لها حاليا، ويشترط في المتقدم أن يكون أنهى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

وأشار إلى أنه تم موافقة الفريق وزير النقل على التعاقد مع جميع خريجي المدارس الثانوية الصناعية للنقل دفعة 2019 / 2020 مع إحدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر حسب تخصصاتهم، وتم ندبهم للعمل بمواقع الهيئة المختلفة لحين إنهاء إجراءات تعيينهم مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكدت أن الهيئة قامت بمقابلة المتعاقدين مع شركة إيجفراي وعددهم ١٠ أفراد والذين يطالبون بالتعيين بالهيئة وزيادة أجورهم، وتم توضيح الإجراءات القانونية اللازمة للتعيين والتي اتخذت من قِبل الهيئة.

من جانبهم، قال خريجو معهد وردان لعلوم السكة الحديد في بيان لهم: «دخلنا المدرسة على وعد بالتعيين بعد التخرج مباشرة، وهذا ما كان يتم تنفيذه في الدفعات السابقة، «احنا مش بنطالب بغير حقنا».

وجاء في البيان: «أولا: إن بيان السكة الحديد مغلوط ومكتوب فيه معلومات على غير حقيقة وهو إن العدد يُقارب الـ 50 فرد. ثانيا: ينص قانون علاقات العمل أن السن الرسمي للعمل يبدأ من سن 18 عام، وأنه لايوجد قانون يُحتم تأدية الخدمة العسكرية. ثالثا: المدرسة تم افتتاحها 2016 وتستقبل الطلاب خريجي الإعدادية، ومن الطبيعي أن يكون السن الخريج 18 سنة، وأن يتم تسليمنا العمل وأن يتم تثبيتنا. رابعا: ما يتم من الهيئة كرد فعل على مطالبنا تعنُدت وتعسف في إعطاء حقوقنا المشروعة كخريجين مدرسة وردان».