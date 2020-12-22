شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز المشاركين فى منتدى الإعلام العربى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، تنطلق غدا الأربعاء فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربى، التى يُنظمها "نادى دبى للصحافة" عن بعد، بمشاركة أكثر من 3000 شخصية من نخبة قيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار الكُتَّاب والمفكرين، والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الإعلام فى المنطقة العربية.

ويشارك فى المنتدى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومايكل فريدنبرج، رئيس وكالة رويترز للأنباء والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير ”الخليج 365”، والكاتب عبد الرحمن الراشد، والكاتب بصحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان، وعثمان العمير، وعماد أديب، وفهد الشليمى، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وممدوح المهينى، وضياء رشوان، والدكتور على النعيمى، ونادية توينى، وميريل براون، وجورج سمعان، ومنى أبو سمرة، ونبيل الخطيب، وعلى جابر، ومحمد يوسف، وفيصل عباس وأحمد المنصورى، ونارت بوران، ومصطفى الأغا، وعبد الحميد أحمد، وعماد الدين حسين، ومحمود الرشيد، وعضوان الأحمرى.



ضيوف المنتدى

ومن المشاركين أيضا، علاء ثابت، ومينا العربى، وسلمان الدوسرى، ومحمد الحمادى، وعبد اللطيف المناوى، ورائد برقاوى، وزينة يازجى، سامى الريامى، وحسين الشيخ، وشانتال صليبا، وحمد الكعبى، ومصطفى الزروعى، وياسر عبد العزيز، وعبد العزيز الخميس، ومحمد الملا، وجميل الذيابى، وفيصل بن حريز، ومحمد البهنساوى، وخديجة المرزوقى، وحسين شبكشى، وعائشة سلطان، ونوفر رمول.



ضيوف من الوطن العربى ودول أوروبية

ويُسلط المنتدى، المُقام عن بُعد هذا العام، تحت شعار "الإعلام العربي: المستقبل... رقمي"، الضوء على جملة من الموضوعات المهمة المرتبطة بآفاق العمل الإعلامى فى المنطقة خلال المرحلة المقبلة، مع استعراض حلول واستراتيجيات التحوّل إلى البيئة الرقمية، وسبل الاستفادة من مميزات الثورة الصناعية الرابعة فيما يتعلق بالاتصال ومنصات بث المحتوى والمعلومات، استمرارًا لدور المنتدى فى رصد المقومات اللازمة للارتقاء بمضمون ورسالة الإعلام العربى بوضع المشاركين والمتابعين أمام مجموعة من الحقائق المهمة حول واقع الإعلام ومستقبله، بما يخدم فى بناء تصورات جديدة للمشهد الإعلامى العربى خلال المرحلة المقبلة.

ويبدأ المنتدى بكلمة ترحيبية لمنى غانم المرى، رئيس نادى دبى للصحافة، ويلقى الكلمة الرئيسية للمنتدى مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتناول فى كلمته دور الإعلام فى التصدى للتحديات والتهديدات التى تواجه المنطقة فى ضوء التجربة المصرية ودور الإعلام فى مساعدة الشعوب على توضيح الحقائق، ورفض الشائعات والأخبار الكاذبة التى تستهدف النيل من مقدرات الشعوب وتحجيم فرصها فى مستقبل واعد، ودور التكنولوجيا فى تعزيز دور الإعلام للتصدى لهذه المهمة النبيلة والاستراتيجية، وتمكينه من القيام بما هو منتظر منه فى توطيد جسور التواصل بين الشعوب العربية.

كما يستضيف المنتدى مايكل فريدنبرج، رئيس وكالة رويترز للأنباء، بالجلسة الافتتاحية، حيث يسلط الضوء على تمكين المؤسسات الإعلامية، أهم الاتجاهات المستقبلية للتحول الرقمى، والتعرف على الفرص المحتملة التى توفرها التقنيات الناشئة لمختلف القطاعات الإعلامية المستقبلية، وسيستعرض فريدنبرج خلال الجلسة، التطور الكبير الذى يشهده قطاع الأخبار بشكل متسارع مع تطور تكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعى، الأمر الذى يعيد صياغة جانب مهم من المعادلات الإعلامية.

وضمن الجلسة الرئيسية الأولى للدورة التاسعة عشرة يستضيف المنتدى الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة تأثير الأوضاع العربية والدولية الراهنة على مستقبل المنطقة العربية، ودور دول الخليج العربى فى سبيل استقرار المنطقة، كما يتطرق خلال الجلسة التى ستديرها الإعلامية نوفر رمول، إلى واقع الإعلام العربى فى ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية التى تشهدها المنطقة والعالم، كما سيقدم رؤيته للمتغيرات الراهنة والمستقبلية وعلاقتها بصناعة الإعلام تأثيرًا وتأثرًا.

ويستضيف المنتدى الإعلامى والكاتب عبد الرحمن الراشد فى جلسة تحمل عنوان "الإعلام العربي.. تحت المراجعة"، لمناقشة تأثير قضايا المنطقة على الإعلام العربى، وما الذى تحتاجه المؤسسات لبناء مشهد إعلامى عربى مؤثر، حيث يقدم الراشد خلال جلسة تديرها الإعلامية شانتال صليبا من قناة "سكاى نيوز عربية"، رؤيته لوتيرة التطوير الإعلامى فى العالم بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتحت عنوان "الإعلام العربى ... تحولات جيوسياسية" سيتحدث كل من الإعلامية والكاتبة سوسن الشاعر، والدكتور على النعيمى، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى، والدكتور فهد الشليمى، رئيس منتدى الخليج للأمن والسلام، ضمن جلسة نقاشية يديرها الإعلامى حسين الشيخ من قناة "العربية الحدث"، لمناقشة الاتجاهات الجديدة للإعلام العربى فى ضوء التحولات الجيوسياسية فى المنطقة، وسبل استعادة دور الإعلام فى خدمة الناس ومناقشة قضايا المجتمع، كما تطرح الجلسة تساؤلات مهمة حول الأسباب التى تقف وراء تراجع أداء الإعلام العربى، وتأثيره فى أوقات الأزمات.

ويستضيف المنتدى هذا العام، ميريل براون الصحفى والمدير السابق لكلية الإعلام والاتصال الجماهيرى بجامعة مونتكلير الأمريكية، ليتحدث عن مجموعة من الحقائق التى تنذر بثورة جديدة فى الإعلام فى أعقاب أزمة وباء كورونا، وتندرج من ضمن هذه الحقائق هيمنة وسائل الإعلام الرقمية التى يتوقع براون بأن تصبح أكثر قوة على مدى السنوات المقبلة.