شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية بالجيزة تحتفل بترانيم الميلاد على أضواء الشموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الكنيسة الأسقفية بالجيزة بترانيم الميلاد المجيد، على أضواء الشموع، وشارك شعب الكنيسة فى الصلوات والقراءات الكتابية أثناء الخدمة.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الاحتفالية بدأت بمجموعة من ترانيم الميلاد على ضوء الشموع أعقبها عدد من القراءات فى الكتاب المقدس والتى تتحدث عن ميلاد المسيح بينما قرأ عدد من الأطفال آيات من الإنجيل.

من جانبه أكد القس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة، أن أعياد الميلاد تجدد الرجاء والأمل والإيمان بالبر مستشهدا بقصة القديس يوسف البار، مضفا، القديس يوسف تعامل مع مريم العذراء بالرحمة وليس بالشريعة والقانون متسائلا هل نحن اليوم نرحم أم نستعمل القسوة، كما دعا جميع المؤمنين إلى استعمال الرحمة بينهم لأنها تفوق الشريعة والقانون مستشهدا بمعجزة السبت التى قدمها السيد المسيح ليثبت للجميع أن الرحمة فوق القانون وهى التى تحقق التوازن فى المجتمع.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول فى مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربرى ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية فى العالم.

وفى مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح "محمد علي باشا" والى مصر، قطعة أرض فى ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس"مرقس" الأسقفية.