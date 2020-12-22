شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء مسحات كورونا لبعض المخالطين للسكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة بعد تأكيد إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة مسحات لعدد من موظفى ديوان المحافظة، بعد ظهور إصابات بالديوان، كان أبرزها اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة والمتحدث باسم المحافظة.

ونفذت مديرية الطب البيطرى حملات متواصلة لتطهير وتعقيم المكاتب وديوان المحافظة بالكامل لمواجهة كورونا، بالإضافة إلى متابعة المخالطين للحالات المصابة.

وأصيب اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة والمتحدث الرسمى للمحافظة، بفيروس كورونا، و يتلقى العلاج لأعراض كورونا بالمنزل.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تخفيض عدد العاملين بديوان عام المحافظة وكافة الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة تشغيل 50% يوميا بالتبادل وفقا لمقتضيات العمل ووفقا لرؤية كل رئيس جهة ادارية وما يرتأيه لصالح العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخفض أعداد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، الذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.