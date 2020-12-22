جامعة حلوان تنظم 5 قوافل تنموية فى مركزى الصف والبدرشين بمحافظة الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة 5 قوافل تنموية فى مركزى الصف والبدرشين بمحافظة الجيزة، التى تقام تحت إشراف الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى بالجامعة ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى. وأوضح الدكتور ماجد نجم، فى بيان صادر عن جامعة حلوان، حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه القوافل التنموية تأكيدا للدور المجتمعى للجامعة فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والاجتماعية للمناطق الأكثر احتياجا، من أجل تحقيق دور فعال ومؤثر وريادى فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالجامعة، وفى إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالمناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين به وتلبية احتياجاتهم.



وأوضح الدكتور خالد القاضى، أن لجنة التواصل المجتمعى بالتعاون مع قطاع البيئة بالجامعة بصدد إعداد 5 قوافل تنموية تشارك فيها كليات ( الطب - الصيدلة - التمريض - الفنون التطبيقية - الاقتصاد المنزلى- التربية - الآداب - الخدمة الاجتماعية - هندسة حلوان - هندسة المطرية)، وأن القافلة تتضمن العديد من المحاور فى مجالات متعددة منها الجانب الطبي البشري والبيطري والجانب التنموى، الذى يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والجانب الاجتماعي والنفسي والجانب البيئى والجانب الزراعى، وأسوة بالقافلة التنموية الناجحة التى أعدتها اللجنة العام الماضى بمركز ومدينة أطفيح بالجيزة. ويشارك في القافلة الجامعات والإدارة المحلية وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب فى المناطق المستهدفه، وتبدأ فعاليات القافلة التنموية الأولى بمحافظة الجيزة نهاية شهر ديسمبر.

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