شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كاهن كنيسة بالمعصرة حلوان بكورونا والبابا تواضروس يقدم التعازى لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الثلاثاء، القس روفائيل ميخائيل كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة، التابعة لايبارشية حلوان والمعصرة، عن عمر تجاوز ستين سنة، قضى منها ما يقارب 24 عاما فى الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة القبطية، إن الأب الراحل ولد يوم 7 أكتوبر 1960 وسيم قِسًّا بيد نيافة الأنبا بيسنتى أسقف الإيبارشية، في 7 مارس 1997، مضيفة:" قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء للأنبا بيسنتى أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القس روفائيل ميخائيل، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين".

وفى 8 ديسمبر الجارى، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القمص سمعان الشحات، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بكفر فرج منيا القمح التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، عن عمر قارب الـ 71 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي 24 سنة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.