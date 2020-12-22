شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الفنى لـ"المهندسين" يبحث إنشاء شركة قابضة لاستثمارات النقابة وطرح أسهمها للاكتتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش المكتب الفني لنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور حماد عبدالله حماد، تعظيم ممتلكات واستثمارات ومكاسب النقابة، والالتزام بأنسب طرق الإدارة لتلك المشاريع والاستثمارات، وفصل الملكية عن الإدارة وضمان سريان المشاريع والاستثمارات بالصورة المرجوة، من خلال إنشاء شركة قابضة لاستثمارات النقابة العامة، وطرح أسهم الشركات التابعة للاكتتاب العام بين مهندسي مصر وموظفي نقابة المهندسين وفروعها بالمحافظات في تغطية هذا الاكتتاب، لضمان استمرار الشركة. كانت تلك المحاور والنقاط التى أكد عليها أعضاء خلال الاجتماع الموسع الذي ضم بعض أعضاء المجلس الأعلى للنقابة المنضمين حديثا للجان ومجموعات العمل بالمكتب الفنى.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه فى بداية الاجتماع رحب الدكتور حماد عبدالله حماد بالأعضاء الجدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ، مشيرا الى ان هذا الاجتماع التنسيقى يأتى فى اطار التشاور حول ما تم فى اطار تكليفات هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين منذ 22 من أكتوبر الماضى للمكتب وحتى الاجتماع الأخير فى 12 من شهر ديسمبر الحالى ، وكذا وضع تصور للمرحلة القادمة نحو دراسة ثلاثة محاور أخرى أولها الدراسة الاكتوارية للمعاشات بهدف رفع قيمة المعاش للمهندسين، مشددة على الاستفادة من الدراسات التى تمت سابقا، موضحا أن المحور الثانى يتمثل فى إعادة هيكلة مؤسسة النقابة، فيما كان المحور الثالث هو إنهاء العروض للمشروعات التى تم دراسة موقفها.

وأشار رئيس المكتب الفنى أنه تم العمل من خلال مجموعات العمل التي شكلها المكتب الفني لدراسة عدة مشروعات للنقابة منها المجمع الصناعي بكفر ربيع بالمنوفية ، ومصنع المكرونة بالاسماعيلية ، وأرض سيتى ستارز ومشروع مستشفى المهندسين ببدر بهدف الاستغلال الأمثل لتلك الأصول حتى تدر عائد على النقابة، مشددا على أن المكتب الفنى بما يضمه من قامات هندسية كبيرة يسعون بكل جهد وإخلاص لوضع مشروعات واستثمارات النقابة المتوقفة منذ زمن طويل ، على المسار الصحيح.

وفيما يخص أرض النقابة بسيتى ستارز أوضح حماد أنه بعد دراسة العرض المقدم بخصوص استغلال أرض سيتى ستارز كجراج أتضح أن المبلغ المطلوب لتجهيز الجراج ما يقرب من 17 مليون جنيه، وان العائد السنوى بعد التجهيز ما يقرب من 3 ملايين جنيه سنويا، ويعد عائد غير مجدي اقتصاديا، والأفضل البدء فى إجراءات الطرح للمطورين العقارين.

واشار حماد الي انه تم الاتصال بالدكتور شاكر المرقبي وزير الكهرباء ، مثمنا تعاونه بتقديم مالديه من دراسات ، وخبراء اكتواريين، وهي دراسات كانت قد تمت في وقت كان يشغل وكيل أول نقابة المهندسين، كما تم الاتصال مع الدكتور صفوت النحاس ، لكي يشارك بمجموعة عمل اعاده هيكله المؤسسه النقابية، ووافق علي تولي هذا الملف مع مجموعة العمل واللجان المختصة بالنقابة.

وبدوره استعرض الدكتور مهندس ابراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق وعضو المكتب الفنى، ما توصلت إليه المجموعة فيما يتعلق بمصنع المكرونة بالاسماعيلية ، مشيرا الى انه تم عقد أكثر من اجتماع مع الاطراف المعنية بالأمر، وانه يجرى التفاوض مع شركة بوهلر بعد تقديم العرض النهائى من قبل مجموعة عمل مصنع المكرونة حيث تم مناقشة فنية للعرض المقدم من الشركة لاعادة تأهيل خطى انتاج . وكذا مناقشة إعادة تأهيل خط الإنتاج الثالث والخاص بانتاج الشعرية الملفوفة. موضحا أن الاتجاه هو تحمل مؤجر المصنع لتكاليف الإصلاح وإعادة التشغيل وخصمها من القيمة الإيجارية حتى لا تتحمل النقابة اى تكاليف.

كما استعرض الدكتور مهندس شريف حماد رئيس لجنة المستشفى لأخر تطورات المشروع، مشيرا الى أنه تحول من مشروع قائم على التبرعات إلى مشروع إستثمارى، وان ما يتم العمل عليه الان هو إعداد كافة الدراسات وستنتهى الشهر القادم، موضحا أن اللجنة تتواصل مع الدكتور هانى سرى الدين للوقوف على الإجراءات اللازمة والمدد الزمنية لانشاء الشركة المساهمة لمشروع المستشفى واجراء الاكتتاب العام لجموع المهندسين وموظفى النقابة، وكذلك البدء فى انشاء الشركة المساهمة الخاصة بالمشروع.

وفى هذا الاطار أوضح المهندس سيف أبوالنجا عضو المكتب الفنى أن التمويل الذاتى للمستشفى حلم يصعب تحقيقه لذا تم الانتقال من نهج التمويل الذاتى للمستشفى إلى الاستثمار ، مشددا على ان المستشفى فريدة من نوعها طبقا لحاجات المجتمع والمهندسين. مضيفا " نحن أمام تجربة ليست سهلة ولكن طموحة ونتبع الأسلوب والتفكير العلمي".