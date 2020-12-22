شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأوقاف السودانية يشيد بتجربة هيئة الأوقاف فى إدارة واستثمار مال الوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية اليوم الثلاثاء، وفدًا متخصصا من هيئة الأوقاف السودانية، برئاسة عبد العاطى أحمد عباس، الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية بالسودان.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أطلعهم على تجربة الهيئة فى إدارة واستثمار أعيان الوقف، وعلى أطلس الأوقاف المصرية، حيث أبدوا انبهارهم الشديد بالتجربة المصرية فى إدارة وحسن استثمار أعيان وأموال الأوقاف، متطلعين إلى الاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة الأوقاف السودانية، وهو ما رحب به رئيس الهيئة، مبديا استعداد هيئة الأوقاف المصرية لأى برامج تدريبية يطلبها الجانب السودانى فى هذا المجال.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، أمس الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، بحضور وفد سودانى رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفي صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف، وتستمر لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف ،كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال زيارة الوزير السودانى والوفد المرافق له.