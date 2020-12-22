شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا.. وارتفاع العدد لـ247 شهيداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة الأطباء الشهيد الدكتور توفيق السيد أبو عيطة، استشارى الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا، الذى توفي بمستشفى عزل كفر الزيات نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، والشهيد الدكتور حسان أحمد نعينع، الأستاذ ورئيس قسم جراحة العظام السابق بكلية الطب جامعة المنوفية، الذى توفى بعزل مستشفى الجامعة نتيجة الإصابة بفيروس كوفيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى (247) شهيد من الأطباء.

كان قد طالب الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، بتشكيل لجنة من كبار الأطباء المتخصصين بأمراض الصدر والأمراض المُعدية، لمراجعة ملفات وتحاليل الأطباء المتوفيين جراء الإصابة من كورونا، منذ بداية الجائحة، لإثبات تحديد أن كان الوفاة بسبب كورونا من عدمها، مشيرا إلى أن عدم تفعيل قرار الحكومة باعتبار الوفاة بكورونا كإصابة عمل، حال دون إثبات ذلك بشهادات الوفاة، وبالتالى حرمان عددا من أسر شهداء الأطباء من 80% زيادة بالمعاشات.

وأوضح أن اتحاد نقابات المهن الطبية صرف حتى الآن حوالى 10 ملايين جنيه كدعم لأسر الشهداء من الأطباء، مطالبا باعتبار شهداء الفرق الطبية، مثل شهداء الجيش والشرطة، تقديرا لدورهم فى جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد أشاد بجهود الأطباء منذ بداية الجائحة، حيث أنهم لم يتخاذلوا ولم يتراجعوا عن دورهم فى تقديم الخدمات الطبية، معتبرين دورهم فى ذلك التوقيت كدور محاربى الإرهاب، ومعركة لحماية الإنسانية، وخاضوها بشجاعة وإخلاص.