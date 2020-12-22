شكرا لقرائتكم خبر عن جيل جديد يتحمل المسئولية.. أكاديمية الشرطة تستقبل الطلاب الجدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الطلاب الجدد المقبولين بكلية الشرطة، من "الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ومايعادلها، وخريجى وخريجات الكليات المختلفة، وحملة شهادة ليسانس الحقوق"، داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان فى ربوع وطنهم الغالى.

ولعظم المسئولية الوطنية لجهاز الشرطة تجاه أمن الوطن والمواطنين، تم إختيار هؤلاء الطلاب وفقاً بمعايير محددة بهدف إنتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام، تمهيداً لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الأمنية.

وكان فى إستقبالهم قيادات الأكاديمية، حيث استعدت الأكاديمية لهذا الإستقبال بوضع لافتات الترحيب ، كما عزفت موسيقات الشرطة المقطوعات الوطنية إحتفاءً بالطلبة الجدد.

وأعرب أهالى الطلاب الجدد عن فخرهم وإعتزازهم بإنضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقاً لأمن وأمان وإزدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم، ليبدأ جيل جديد من طلاب كلية الشرطة يبدأ مشواره فى نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولياتهم فى حفظ أمن واستقرار الوطن.



