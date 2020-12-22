شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تستخرج اشتراك المترو؟ اعرف الخطوات × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” أهم المعلومات عن كيفية استخراج اشتراكات المترو لاستقلال خطوطه الثلاثة سواء للحاصلين على تخفيضات أو الجمهور العادى أو الطلبة والخطوات التى يتبعها الراكب لاستخراجه واستخدامه بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الرقمية خلال التقرير التالى:- 1ـ التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة. 2ـ شراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للوظيفة وملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة. 3ـ وضع 2 صورة شخصيه 4x6 على الاستمارة. 5ـ ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها (الطلبة ـ الجيش - الشرطة - ذوى الاحتياجات الخاصة ). 6ـ تقديم الاستمارة إلى مكتب الاشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عام. 7ـ . اشتراكات الجمهور يتم استخراجها بدون ختم.

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