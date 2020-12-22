شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لإلغاء المعاهد الأزهرية مناهج يناير 2021 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قطاع المعاهد الأزهرية، إلغاء أجزاء مناهج الطلاب فى صفوف النقل والشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، الخاصة بشهر يناير، نظراً للظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من ضرورة اتخاذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات وتأثيرها على إعادة النظر في خطة الفصل الدراسي الأول لكل المناهج الدراسية وتقديم موعد الامتحانات.

وأكد قطاع المعاهد رفع المنهج الخاص بشهر يناير من كل المناهج المقررة لجميع سنوات النقل التعليمية والشهادتين الابتدائية والإعدادية فقط ومراعاة تطبيق ذلك فى أثناء الامتحانات بشكل دقيقة.

كان قطاع المعاهد الأزهرية قد أرسل منشورا إلى جميع المعاهد الأزهرية بالتنبيه على جميع المعاهد بالانتهاء من جميع المناهج الدراسية لجميع المراحل ( ابتدائى – إعدادى ) فى موعد غايته 31 – 12 – 2020 على أن تبدأ المراجعات النهائية والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الاول ونظرا لبدء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى يوم 9 – 1 – 2021.

وقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا داخل لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث شملت الإجراءات تواجد 12 طالبا فقط بكل لجنة، ومنع الدخول للجنة بدون كمامة مع توفيرها للطلاب على أبواب اللجان، وتواجد طبيب لكل لجنة، وتوزيع المطهرات وتطهير ورق الأسئلة.

ويستعد قطاع المعاهد الأزهرية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول الشهر القادم، حيث تقرر تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، داخل لجان الامتحانات بنفس المعايير التى طبقت فى امتحانات الشهادة الثانوية فى يوليو الماضى، كما يستعد القطاع لوضع كافة السيناريوهات المتوقعة والتى قد تتضمن تأجيل لامتحان مادة أو أكثر بسبب الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال فصل الشتاء خاصة المحافظات الساحلية.

ووجَّه القطاع كافة المناطق الأزهرية بتوفير كافة أدوات التعقيم والتطهير اللازمة للطلاب، وتوفير الأمن والمناخ المناسب لإقامة الامتحانات على النحو الأمثل والصحي، وجعل حماية الطلاب وراحتهم فوق كل اعتبار.