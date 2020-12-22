شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السودانى ورئيس مجمع الفقه يزوران المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان ، بزيارة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الثلاثاء، حيث أطلعهما الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

و أشاد كل من وزير الأوقاف السوداني ورئيس مجمع الفقه الإسلامي بهذه الإصدارات وبدور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف ، وفي حركة الترجمة ، وفي مجال ثقافة الطفل .

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، أمس الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، بحضور وفد سودانى رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفي صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان.

وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف، وتستمر لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف ،كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال زيارة الوزير السودانى والوفد المرافق له.











