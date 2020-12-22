شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مستشفى الخليفة ويراجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى الخليفة العام لمتابعة أعمال التطوير الجارية به، كما تفقد العيادات الخارجية الموجودة بالمستشفى، التى تقدم خدمة طبية لسكان حى الخليفة والمناطق المجاورة له، حيث أشاد المحافظ خلال الجولة بالجهد الذي يقوم به الأطقم الطبية في رعاية المواطنين في ظل جائحة كورونا .

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتاكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، مؤكدا على الأطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

كما راجع المحافظ مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تخفيض عدد العاملين بديوان عام المحافظة وكافة الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة تشغيل 50% يوميا بالتبادل وفقا لمقتضيات العمل ووفقا لرؤية كل رئيس جهة ادارية وما يرتأيه لصالح العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخفض أعداد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، الذى يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.