بعد اختيارهم وفق معايير محددة.. أكاديمية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

انتظم الطلاب الجدد المقبولين من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ومايعادلها، وخريجى وخريجات الكليات المختلفة ، وحملة شهادة ليسانس الحقوق بكلية الشرطة هذا العام داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان في ربوع وطنهم الغالي، فهم جيل جديد من طلبة كلية الشرطة يبدأ مشواره في نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولياتهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.

ولعظم المسئولية الوطنية لجهاز الشرطة تجاه أمن الوطن والمواطنين فقد تم اختيار هؤلاء الطلاب وفقاً بمعايير محددة بهدف انتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام، تمهيداً لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الأمنية.

واستقبل الطلبة قيادات الأكاديمية، فيما استعدت الأكاديمية لهذا الاستقبال بوضع لافتات الترحيب، كما عزفت موسيقات الشرطة المقطوعات الوطنية احتفاءً بالطلبة الجدد.

وأعرب أهالي الطلبة الجدد عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقاً لأمن وأمان وإزدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.