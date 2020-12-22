84 ألف نشاط و1753 ليلة عرض و100 معرض كتاب.. حصاد "الثقافة" في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يُعد عام 2020، الذي يلملم أوراقه ويستعد للرحيل، أحد الأعوام الاستثنائية في تاريخ البشرية، بعد أن ضربت جائحة فيروس كورونا دول العالم، ودفعتها ظروف التصدي للفيروس إلى أن تتخذ إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار "كوفيد-19".

وقد كانت وزارة الثقافة إحدى أهم الوزارات التي تأثر نشاطها بما حدث بشكل مباشر، وأدى ذلك إلى تعليق النشاط لمدة قاربت 4 أشهر، تم بعدها استئناف الفعاليات الإبداعية وفقًا للتدابير الوقائية التي أقرتها الدولة؛ فكانت الأولى في المحيط العربي والإفريقي والعالمي التي أعدت خطة بديلة لاستكمال رسالتها التنويرية ونشر الوعي بين جموع المصريين بما تملكه من مخزون إبداعي وعناصر متعددة من القوة الناعمة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل كان لها السبق في عودة النشاط الفعلي على مسارح وساحات مفتوحة أعدت خصيصًا لذلك.

وفي هذا التقرير نرصد أهم محاور حصاد الثقافة المصرية في عام 2020..

• 19 مشروعًا

استمرت حركة التوسع في إنشاء المراكز الفكرية والثقافية بالوزارة تنفيذًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أفراد المجتمع؛ حيث افتتحت الوزارة وأعادت تطوير وتحديث 19 صرحًا ثقافيًّا وتعليميًّا ما بين قصور وبيوت ومكتبات ومسارح ومبانٍ إدارية؛ هي "مبنى الرقابة على المصنفات الفنية بشارع قصر العيني، منفذ بيع إصدارات هيئة الكتاب بمساكن عين شمس، قصر ثقافة توشكى بأسوان، قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر، مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، مكتبة مصر العامة بفاقوس في الشرقية، تطوير وتحديث متحف الفن الحديث بساحة الأوبرا، تحديث وتطوير سينما ومسرح السادات الشتوي في المنوفية وافتتاح قصر ثقافة وادي النطرون بالبحيرة.

وذلك إلى جانب افتتاح 5 مشروعات تعليمية وإبداعية بأكاديمية الفنون بالهرم؛ تتمثل في افتتاح 5 مكتبات بسور الأكاديمية لقطاعات وزارة الثقافة "قصور الثقافة، هيئة الكتاب، المركز القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة وصندوق التنمية الثقافية، إضافة إلى دار المعارف، إعادة افتتاح معهد الموسيقى العربية بعد عمليات الإحلال والتجديد والتطوير على أحدث النظم، افتتاح متحف الفنون الشعبية، افتتاح مدرسة الفنون ومدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية الأولى من نوعها في مصر، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 495.488.000 جنيه.

• 84 ألف نشاط إلكتروني وفعلي

أقامت وزارة الثقافة، من خلال دار الأوبرا، أول عرض بتقنية الهولوجرام على المسرح الكبير، يتضمن حفلًا لكوكب الشرق أم كلثوم، وشهد نجاحًا جماهيريًّا ضخمًا، كما نظمت قطاعات وزارة الثقافة المختلفة 84 ألف نشاط إلكتروني وفعلي في محافظات مصر خلال عام 2020، استفاد منه 6 ملايين و300 ألف مواطن، فبعد إعلان تعليق الأنشطة في الربع الأول من العام أطلقت الوزارة المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، تُمكن الجميع من مشاهدة ما تملكه الوزارة من روائع وكنوز فنية وثقافية "أون لاين" على شبكة الإنترنت؛ من خلال قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب أو المنصات الرقمية التابعة لقطاعاتها على وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، كما أتاحت عددًا ضخمًا من إصداراتها على الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ للاطلاع والتحميل مجانًا، وبلغ عدد الأنشطة الفعلية التي قدمتها قطاعات الوزارة (35) ألف نشاط خلال الربع الأول من العام، وبعد العودة التدريجية لإقامة الأنشطة في الأماكن المفتوحة وَفق الإجراءات الاحترازية في يوليو، استفاد منها مليون و300 ألف شخص، كما تم تقديم (49) ألف نشاط ما بين مسرحيات وندوات وأمسيات فنية وفكرية وأفلام تسجيلية وعروض المبادرات، شاهدها 5 ملايين مواطن في مصر والعالم.

• 100 معرض كتاب

أولت الوزارة اهتمامًا بالغًا كي يصل الكتاب والمعرفة إلى كل المواطنين؛ خصوصًا في المحافظات، ودعمًا لصناعة النشر في ظل جائحة كورونا وتحقيقًا للعدالة الثقافية كمحور من محاور استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030؛ حيث نظمت الوزارة من خلال قطاعاتها أكثر من 100 معرض للكتاب؛ على رأسها الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 900 دار نشر عربية ومصرية وأجنبية من 40 دولة حول العالم، شغلوا 808 أجنحة، وتخطى عدد زواره 3.8 مليون زائر، واختيرت السنغال ضيف شرف الدورة، وجمال حمدان شخصيته.

وتتابعت معارض الكتب على مستوى الجمهورية؛ حيث تنوع توزيعها ما بين الجامعات؛ مثل الأزهر والإسكندرية والوادي الجديد وأسيوط وسوهاج وبني سويف، ومدن ومراكز المحافظات؛ مثل المنصورة قنا والأقصر، ولأول مرة منذ فترة طويلة يُنظم معرض للكتاب بساحة دار الأوبرا، كما وصلت معارض الكتب لأول مرة إلى (24) قرية في الصعيد مقسمة على (4) محافظات؛ هي (5) قرى بأسيوط: في مركز شباب قرية التمساحية، ديروط الشريف، مركز شباب الشيخ نجيب، أبنوب، النخيلة، و(6) قرى بالمنيا؛ هي: منشأة زعفرانة، أطسا البلد، بردنوها، أبوقرقاص، أبوان ودهمرو، و(6) قرى بسوهاج؛ هي: بندار الكرمانية، الصلعا، طهطا، شطورة، طما وأم دومة، و(7) قرى بالوادي الجديد؛ هي: المنيرة، مدرسة الراشدة الثانوية، المعصرة، بيت ثقافة القصر، بولاق وشرق بولاق، إلى جانب عشرات المعارض الثابتة لقصور الثقافة بمقراتها في محافظات الصعيد أو التي تُنظم بالتوازي مع الأنشطة الثقافية والفنية التي تقام على مدار العام وتشارك بها أيضًا هيئة الكتاب، كما شاركت الوزارة في 4 معارض دولية؛ هي: نيودلهي، الدار البيضاء، مسقط والشارقة.

• 34 مليون زائر لمبادرة خليك في البيت

كان أكبر التحديات هو كيفية وصول المنتج الثقافي والفني والفكري إلى المواطنين في الوقت الذي طبقت فيه الدولة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، فجاءت فكرة مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك" والتي تهدف إلى بث ما تملكه الوزارة وقطاعاتها المتعددة من كنوز إبداعية وفكرية وفنية "أون لاين" عبر قناة الوزارة على اليوتيوب؛ ليصل عدد المشتركين بالقناة إلى قرابة 109 آلاف شخص، واستطاعت جذب أكثر من 34 مليون زائر من 28 دولة حول العالم من خلال بث 354 محتوى إبداعيًّا، وبلغ عدد ساعات المشاهدة قرابة 310 آلاف ساعة، إلى جانب إتاحة إصدارات وزارة الثقافة على الموقع الرسمي لها؛ للاطلاع والتحميل بالمجان، حيث بلغ عدد قراء الكتب 325 ألفًا و756 قارئًا، في حين حققت الجولات الافتراضية لمتاحف الفنون التشكيلية 110 آلاف و215 زائرًا منذ انطلاق المبادرة.

• 10 مبادرات فكرية وفنية

قامت وزارة الثقافة بتنفيذ 10 مبادرات ومشروعات فكرية وفنية وفقًا للتوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذي يتضمن مسارًا خاصًّا ببناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع، إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.

• المهرجانات والملتقيات

رغم الجائحة، فإن وزارة الثقافة لم تغفل رعايتها للمهرجانات والملتقيات الفكرية والفنية؛ حيث نظمت وقدمت الرعاية لأكثر من 14 مهرجانًا وملتقًى فنيًّا وأدبيًّا، إيمانًا منها بأهميتها في إحداث الحراك الفكري والإبداعي الذي يخدم القوة الناعمة المصرية، وكان منها مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة قنا الذي يعد الأول من نوعه في جنوب مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الممثلة في هيئة تنشيط السياحة وجامعة جنوب الوادي، وضم 10 حفلات على مدار 6 أيام، والمهرجان القومي للمسرح الدورة 13، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الدورة 29، ومهرجان ســمـاع الـدولي لـلإنشاد والموسيقى الروحية الدورة 13، وملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي الدورة الـ5، وسمبوزيوم أسوان الدولي للنحت الدورة 25، ومهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الدورة 36، ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الدورة الـ9، ومهرجان المسرح التجريبي الدورة 27، وتم تنظيمه "أون لاين"؛ نظرًا لانتشار جاحة كورونا، وملتقى الأقصر للتصوير، ومهرجان أسون الدولي لأفلام المرأة الدورة الـ4، ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الدورة الـ6، ومهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب الدورة الـ5.

• 325 عرضًا مسرحيًّا

رغم غلق قاعات المعارض والمسارح، استطاعت قطاعات الوزارة خلال العام تقديم (325) عرضًا مسرحيًّا على مستوى الجمهورية لجميع الفئات؛ قدموا 1753 ليلة عرض، حيث أنتج البيت الفني للمسرح وأعاد تقديم 56 عرضًا مسرحيًّا بواقع 705 ليالي عرض، وأنتج البيت الفني للفنون الشعبية 7 عروض مسرحية بواقع 247 ليلة عرض، بينما أنتجت الهيئة العامة لقصور الثقافة 258 عرضًا مسرحيًّا لفرق النوادي والتجارب النوعية ولقاء المخرجين وورشة "ابدأ حلمك" في المحافظات، بواقع 774 ليلة عرض، أما المركز القومي لثقافة الطفل فقد أنتج 4 عروض موجهة للأطفال بواقع 27 ليلة عرض.

• المشاركات الدولية

نجحت مصر في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، وذلك عبر جهود وزارتَي الثقافة والخارجية، وهو الملف الخامس الذي تم تسجيله بعد (السيرة الهلالية والتحطيب والأراجوز والممارسات المرتبطة بالنخلة)، كما شاركت ونظمت الوزارة من خلال قطاعاتها عددًا من الفعاليات الفكرية والفنية الدولية؛ حيث شارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في معارض نيودلهي، الدار البيضاء, مسقط الشارقة الدولي للكتاب، كما نظمت أكاديمية الفنون المؤتمر العلمي الثاني بعنوان المرأة الإفريقية أيقونة القارة السمراء "أون لاين"، وشارك البيت الفني للمسرح بعرض "أنا كارمن" في المهرجان الدولي النسائي للمونودراما بالجزائر، وحصل على جائزة أفضل عرض به، وشارك عرض "حريم النار" في فعاليات المهرجان الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ27، كما نظم المجلس الأعلى للثقافة عددًا من الندوات واللقاءات الفكرية "أون لاين"، شارك فيها أدباء ومفكرون من دول عربية وأجنبية؛ مثل "العراق، تونس، المغرب، ليبيا، عمان، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، الجزائر، الكويت، فلسطين، بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، سودان".