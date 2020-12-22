"الزراعة": حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات جديدة من جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن حديقة الحيوان استقبلت، اليوم، 3 زرافات جديدة.

وأضاف محمود، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرافات من جنوب إفريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان، لافتًا إلى أن الزرافات الجديدة تقدر قيمتها بنحو 2 مليون دولار أمريكي.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الزرافات وصلت إلى قرية البضائع بمطار القاهرة في التاسعة صباح اليوم، وقام فريق طبي من معهد صحة الحيوان والحجر البيطري بإجراء الكشف الطبي وسحب العينات اللازمة؛ لفحصها والتأكد من خلو الزرافات من كل الأمراض والأوبئة والفيروسات.

وأضاف رجائي أن شراء الزرافات يأتي في إطار التطوير المستمر لحديقة الحيوان؛ حتى تنال إعجاب زائريها.