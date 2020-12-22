شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يعلن تدريب المهندسين والفنيين لإنشاء وحدات «البيو جاز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة تعاونت مع المحافظة لتدريب المهندسين والفننين على إنشاء وحدات البيوجاز، مؤكدا على سعي الجامعة لخدمة المجتمع وخلق فرص عمل، بما يحقق ما تصبو أليه القيادة السياسية ويخدم مصر الحبيبة، وذلك في ضوء تنفيذ خطة وزارة التعليم العالي بربط البحث العلمي بخدمة المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع الطاقة الحيوية الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الكويتي الوطني وجامعة المنيا بقرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، بحضور وزيرتا البيئة والتضامن الاجتماعي.

استعرض رئيس الجامعة، الخدمات المجتمعية لجامعة المنيا، ومنها احتلالها الصدارة في محو أمية 10 الآف مواطن، وإطلاق القوافل المتكاملة بالقرى الأكثر احتياجا بالإقليم بعدد 25 قافلة.

كما تطبق الجامعة مبادرة «حياه كريمة»، إذ أهلت أكثر من 200 شخص على حرف متنوعه، وتم افتتاح وحدة تدريب ذوي الهمم على الحرف الصغيرة، وتعمل الجامعة على اكتشاف المياه الجوفية بالظهير الصحراوي لاستصلاح الأراضي.