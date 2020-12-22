شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وعبدالغفار يشهدان تخرج أول دفعة ماجستير مهني في ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحضور حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير المهني في «ريادة الأعمال وإدارة الابتكار»، بالتعاون بين جامعتي القاهرة وكامبريدج، والذي ينفذه أساتذة من جامعة كامبريدج ويشرف عليه أساتذة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراحل برنامج الماجستير المهني المتخصص في «ريادة الأعمال وإدارة الابتكار»، مشيرة إلى تقدم نحو 1600 شاب وفتاة في الفئة العمرية من 22 وحتى 40 سنة للالتحاق بالبرنامج، وتم تشكيل لجنة من عدد من الوزراء السابقين وأساتذة الجامعة المرموقين لفحص طلبات التقدم، ثم إجراء مقابلات شخصية لمن توافرت بهم عدد من المعايير أبرزها التمتع بمستوى متميز في اللغة الإنجليزية، وأن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد جدًا في مرحلة البكالوريوس، علاوة على بعض السمات الشخصية، وقد وقع الاختيار على نحو 28 شابا وفتاة درسوا على مدار عامين مواد متخصصة مثل إدارة الأعمال، وطرق تمويل المشروعات، وإدارة فرق العمل وغيرها، علاوة على المشاركة في ورش عمل متخصصة ونماذج محاكاة، والتوجه للدراسة في كلية «فيتز ويليام» بجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة للدراسة على يد نخبة من الأساتذة، والذين استكملوا معهم رحلة التعلم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الطلاب قاموا بصياغة 15 مشروع تُخرج تخدم القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري، وهم مستعدون حاليًا لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، مشيرة إلى أن بعض مشروعات التخرج المبتكرة قد ساهمت في جهود مواجهة أزمة كورونا مثل: ابتكار تطبيق ذكي للكشف عن الكورونا عن طريق التليفون وهو قيد الاعتماد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى تصميم منتج أولي لأقنعة واقية من البلاستيك تستعمل لمدة سنة مع تغيير الفلتر يوميًا وهو كذلك قيد الاعتماد للبدء في تداولها.

وفي نهاية كلمتها هنأت «السعيد» الطلاب بتخرجهم قائلة: «واثقة في قدراتكم لتحويل مشروعات التخرج الملهمة إلى مشروعات واقعية وملموسة ومستدامة تعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتسهم في مواجهة التحديات ولعل في مقدمتها ما تمر به مصر والعالم حاليًا من جراء جائحة كوفيد 19».

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لها دور مهمومحوري في الاقتصاديات العالمية، لكونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، كما تكتسب ريادة الأعمال أهميتها من قدرتها على إحداث تأثير إيجابي داخل مجتمع الأعمال.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال لها القدرة على تقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد مثل تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب لتصبح قوة اجتماعية منتجة تساهم بفاعلية في جهود تحقيق التنمية، بالإضافة إلى العوائد الاجتماعية وفي مقدمتها خفض معدل البطالة، علاوة على أن مفهوم ريادة الأعمال أصبح مرتبطًا بالدور الذي تستهدفه الدولة في خططها الاستراتيجية، إذ يرتبط بإنشاء مشروعات جديدة ذات أفكار مختلفة وإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات قائمة في السوق؛ سواء من خلال تقديم منتج جديد أو معالجة أوجه القصور في منتج قائم، والعمل على إشراك المواطنين في ايجاد حلول.

من جانبه أشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى حرص جامعة القاهرة على إنجاح البرنامج بالطريقة المثلى، مشيرا إلى أن الطلاب عليهم أن يكونوا نواة لنشر فكر ريادة الأعمال والابتكار، متمنيًا أن تنتقل هذه التجربة إلى باقي الجامعات المصرية.

كما أشار إلى أهمية التواصل مع جامعة القاهرة في عمل دورات تدريبية لنشر هذا الفكر داخل الجامعات الأهلية الجديدة، لما تمتلكه جامعة القاهرة من خبرة وتخصص في مجال ريادة الأعمال الذي يعد مجالًا حيويًا يساهم بقوة في تنمية الوطن، مؤكدًا ضرورة تعليم الخريجين خلق الوظائف وليس انتظارها.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال كلمته، في حفل التخرج بقاعة الاحتفالات الكبرى، إن برنامج الماجستير المهني في «ريادة الأعمال وإدارة الابتكار» ليس مجرد برنامج وفقط ولكنه فكر جديد تحتاج إليه مصر، لافتًا إلى أن التعاون مع جامعة كامبردج يعد نموذجًا استرشاديا في التعليم واكتشاف الفرص الجديدة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة عملت على تطوير فكر ريادة الأعمال، وألا يكون قاصر على البرامج بل أن يكون فكراعاما بالجامعة، موضحًا أن مناهج الجامعة كانت سابقة في هذا المجال من خلال تدريس مقرر ريادة الأعمال، الذي يدرسه كل طلاب الجامعة، بالإضافة إلى مقرر التفكير النقدي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة طورت واستحدثت 307 برامج ولائحة خلال الـ 3 سنوات الماضية فقط، كما استحدثت 225 لائحة برامج دراسات عليا، وتطوير 282 لائحة، وهو مايعادل جهد إنشاء جامعة جديدة، مؤكدًا أن الجامعة كانت جاهزة بكل لوائحها للتحول إلى التعليم الالكتروني فور أزمة فيروس كورونا وتعليق الدراسة.

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن برنامج الماجستير المهني في «ريادة الأعمال وإدارة الابتكار» هو أول برنامج متخصص في هذا المجال على مستوى الجامعات الحكومية، مضيفًا أن الجامعة تولي هذا البرنامج قدراكبيرامن الاهتمام لمساهمته في تحسين الاقتصاد المصري من خلال خلق ودعم الشركات الناشئة وتوفير الوظائف وحل مشكلات البطالة، وخلق بيئة مناسبة للإستثمار.

ويهدف برنامج الماجستيرالمهني إلى الاستفادة من الطاقات الإبداعية للشباب وتوظيفهم لضمان النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والإبداع، ويعتبر البرنامج الأول من نوعه في مجالات ريادة الأعمال والابتكار في جامعة عامة مصرية.