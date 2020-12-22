شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ونظيره السوداني يهنئان البابا تواضروس بأعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ د. محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح ،وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عبدالرحيم على محمد ،رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والسفير محمد إلياس محمد ،السفير السوداني بالقاهرة، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد.
وأكد الجميع على أهمية العمل معا على ترسيخ أسس العيش المشترك والتحول بهذه الثقافة من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع فدولة فصالح الإنسانية جمعاء .
من جانبه أهدى البابا تواضروس الثانى الوزيرين وأعضاء الوفد المرافق هدايا تذكارية بمناسبة هذه الزيارة الكريمة .
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