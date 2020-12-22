شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جنيهات تخفيض في أسعار الدواجن المجمدة و20% للخضراوات والفاكهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح منتجات الدواجن المجمدة بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار، حيث يتم طرح كيلو الدواجن بسعر بـ30 بدلا من 37 جنيها، بجانب أيضا الاستمرار فى طرح جميع السلع الأساسية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بالتوازي مع صرف السلع التموينية للمستفيدين من منظومة دعم السلع والبالغ عددهم ما يقرب من 64 مليون مواطن بجانب استفادة 72 مليون مواطن من الخبز المدعم .

كما تقوم شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين بإتاحة صرف منتجات الدواجن المجمدة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع التي تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالاستمرار فى مد مخازن الشركات والمنافذ بكافة السلع الأساسية، وكذلك أيضا منتجات الخضراوات والفاكهة وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 15 إلى 20% بجانب أيضا الاستمرار في تأمين مخزون استراتيجي لكافة السلع، حيث تقوم الوزارة ممثلة في لجنة الشراء المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاقد على كافة السلع والمنتجات وتوفيرها للمواطنين أول بأول.

فيما تقوم الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة تتراوح من 15 إلى 20 طنا يوميا في المنافذ والفروع التابعة للشركة في محافظات الوجه القبلى، بجانب أيضا طرح منتجات اللحوم المجمدة والطازجة يوميا ، كما تقوم لجان المتابعة لدى الشركة بالمرور على المنافذ للتأكد من توافر السلع للمواطنين ، كذلك توفير كافة منتجات اللحوم " مفروم ، كباب حلة"