شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مستشفى الخليفة العام لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مستشفى الخليفة العام لمتابعة أعمال التطوير الجارية به، كما تفقد العيادات الخارجية الموجودة بالمستشفى والتي تقدم خدمة طبية لسكان حي الخليفة والمناطق المجاورة له .

وأشاد المحافظ خلال الجولة بالجهد الذي يقوم به الاطقم الطبية في رعاية المواطنين في ظل جائحة كورونا .

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتاكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، مؤكدا على الاطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم .

كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها .