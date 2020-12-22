شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ أعمال الرصف بمركز منيا القمح بتكلفة ٦٠ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بمركز ومدينة منيا القمح، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 17 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 مليون جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن، بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد المحافظ على مدير مديرية الطرق بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال، الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

و‏من جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتوسعة بشارعي سيد مرعي وسعد زغلول بطول 5 كم وبتكلفة 10 مليون و310 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل رفع الجزيرة الوسطى وتكسير الأسفلت القديم ،ووضع طبقات أساس جديدة وإنشاء جزيرة أخرى بشكل جمالي وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال حوالي ٦٠٪ ،بالإضافة إلى أعمال رصف طريق وجيه أباظة بطول 400 م مزدوج وبتكلفة 6 مليون و690 ألف جنيه، وكذلك أعمال رصف وازدواج الطريق الدائري بمنيا القمح ،والذي يبدأ من اول طريق بنها منيا القمح وصولاً لمدخل المدينة، بطول 2 كيلو و700 متر وبعرض 10 متر لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق أنه جاري رصف طريق منيا القمح ميت جابر بلبيس بنطاق مركزي منيا القمح وبلبيس، بطول 6 كم وبتكلفة 15 مليون و820 الف جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ اعمال الرصف 60 %، ورصف طريق منيا القمح مشتول السوق بنطاق مركزي منيا القمح مشتول السوق، بطول 3 كم وبتكلفة 8 مليون و30 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف 80 %، مؤكداً أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من كافة الاعمال ودخول الطرق الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.