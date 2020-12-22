شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب اتحاد طلاب تعليم القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التربية والتعليم بتنصيب اتحاد طلاب المراحل التعليميه في حفل اقامته المديرية صباح اليوم بحضورأحمد موسي رمضان رائد عام طلاب الجمهورية ومحمد مرسي الموجة العام ومرفت السيد مسؤل اتحاد طلاب القليوبية

واكد رائد عام الطلاب على ضرورة الأهتمام بكافة الأنشطة الطلابية لرفع روح التفاؤل والتنافس بين الطلاب واعداد جيل من الطلاب المتميزين والمبدعين في كافة المجالات .

أوصي الطلاب بضرورة الدخول على المنصات التعليمية لتنمية روح التفكير الإبداعي والتفكير الناقد وشجع جميع الطلاب في الاشتراك في كافة المسابقات وخصوصا المسابقات الرقمية المستحدثة

كما التقى الدكتور السيد الفيومى برائد عام الطلاب على هامش الاحتفال وتناول بعض الموضوعات الخاصة بالاتحادات الطلابية على مستوي المحافظة.

تنصيب اتحاد طلاب تعليم القليوبية

تنصيب اتحاد طلاب تعليم القليوبية

تنصيب اتحاد طلاب تعليم القليوبية

تنصيب اتحاد طلاب تعليم القليوبية