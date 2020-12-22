شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران» انتظام الحركة الجويةفي مصر .. والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الطيران المدني، انتظام الحركة الجوية بالمطارات المصرية بشكل طبيعي ومنتظم، مؤكده الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في المطارات للحفاظ على سلامة المواطنين .

وأكد باسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران المدنى للشئون الدولية والإعلام، بأن الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولا صحةَ لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية.

وتهيب وزارة الطيران بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني، وتوخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقة تعمل على إثارة البلبلة.