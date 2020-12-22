شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انعقد، اليوم الثلاثاء، مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وعضوية وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير الإدارة العامة للدراسات العليا.
وناقش رئيس الجامعة، خلال الإجتماع، مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بشأن الدراسات العليا والبحوث، ومن أهمها: الموافقة على تسجيل مجموعة من خطط البحوث بمرحلة الماجستير بكلية الآثار، كما تم الموافقة على تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراة بكلية الآثار.
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