شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يجتمع بوكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد، اليوم الثلاثاء، الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعاً بوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

واستعرض رئيس الجامعة ما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك التاكيد على استمرارية الدراسة والالتزام بالتعليم الهجين في رفع المحاضرات على المنصات الإلكترونية. كما شدد على تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية قبل واثناء وبعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021.

وخلال الاجتماع، اعتمد رئيس الجامعة، جداول امتحانات الكليات الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 . كما تم الموافقة على قواعد تشكيل أعمال الامتحانات.