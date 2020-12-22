شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم بـ21 كلية في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى لجان الانتخابات بـ21 كلية بجامعة الإسكندرية، الثلاثاء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات بالجولتين سواء التي تمت بالتزكية أو التعيين.

وقال محمود جمال الدين، مدير إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، لـ«المصرى اليوم»، إن الانتخابات تجرى وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية بسبب فيروس كورونا، فيما حسمت التزكية الانتخابات في ١٣ كلية من الجولة الأولى والتعيين بـ٣ كليات.

وأشار إلى أنه تجرى انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم غداً الأربعاء، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه الخميس 24 ديسمبر الجارى.