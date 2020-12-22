شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقهى مخالف وتنفيذ قرار إشغال فيي حملة بأبوخشبة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، تحت إشراف محمد جميل، نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى، وبحضور رئيس قرية شباس الملح وليد فلفل، شن قوة من نقطة شرطة شباس الملح لتنفيذ قرار غلق رقم ٧٤٢ لسنه ٢٠٢٠ لمقهى مخالف بعزبة أبوخشبه، وتنفيذ قرار إشغال رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٢٠ بعزبه قبيبه البحريه.

وأكدت «ماضي»، أنها لن تسمح بأي تعديات على حرم الشوارع، كما أنها أن تسمح لأي مواطن أيا كان بمخالفة القانون، مؤكدة أن الجميع أمام القانون سواسيه.