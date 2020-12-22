شكرا لقرائتكم خبر عن رهبان دير «الفاخوري» يهنئون رئيس مدينة إسنا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون التابع لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، المهندس أبراهيم عبده نصير بمناسبة توليه منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا. ضم الوفد القمص أسيذورس السرياني أمين دير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا، والراهب القمص هدرا الفاخوري، والراهب القس مكاريوس الفاخوري، وحضر اللقاء المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة السابق، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة .

وأكد الوفد على المحبة والود الذي يربط بين أبناء نسيج الوطن الواحد والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع لخدمة ابناء الوطن جميعاً، وأن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة المصرية يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام .

فيما وجه أبراهيم نصير رئيس مدينة إسنا، الشكر خلال زيارتهم له مؤكداً على أستمرار التواصل والتعاون الدائم مع الكنائس والأديرة لخير مواطني المدينة.