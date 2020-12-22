شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: شهر نوفمبر الماضى الأقل فى العمليات الإرهابية مقارنة بالأشهر الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريره الشهرى لمؤشر الإرهاب فى أفريقيا، وتضمن التعليق على حادث الاعتداء على مسلمة فى كندا، وإدانة استهداف تجمع قرآنى فى أفغانستان.

وسلَّط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوءَ على عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام المحلى والعالمى خلال الأسبوع الماضى؛ حيث أصدر المرصد تقريره الشهرى حول مؤشر العمليات الإرهابية فى أفريقيا خلال شهر نوفمبر الماضي. وقال المرصد إن هذا الشهر شهد تراجعًا ملحوظًا للنشاط الإرهابي مقارنة بالثلاثة أشهر الماضية. في السياق، أكَّد المرصد أن الجماعات الإرهابية في أفريقيا تنتهج عمليات اختطاف الأطفال كخطوة في طريق تجنيدهم ضمن صفوف تلك الجماعات، مشيرًا إلى أن تلك العمليات تنامت بشكل كبير حتى أصبحت تشكِّل كارثة إنسانيةً وخطرًا كبيرًا يهدِّد المجتمعات.

وتعليقًا على ضبط مخزن أسلحة في النمسا له علاقة باليمين المتطرف في ألمانيا، أكَّد المرصد ضرورة مواجهة الخطر المتزايد لتيار اليمين المتطرف؛ بوصفه إرهابًا عابرًا للحدود ولا يقتصر على بيئة أو مجتمع معين، مشيرًا إلى أن ذلك التيار لا يقل خطرًا عن تنظيم «داعش» الإرهابي. كما علَّق المرصد على حادث الاعتداء على سيدة مسلمة في إحدى محطات الترام بمدينة «إدمونتون» الكندية، بأنه تطرف بغيض وعنصرية مقيتة تحركها خطابات الكراهية التي يذكيها تيار اليمين المتطرف وتروجها بعض وسائل الإعلام الغربية.

من جهة أخرى، ثمَّن المرصد افتتاح معرض في نيوزيلندا للتعريف بالإسلام، مشيرًا إلى أن هذا السلوك الإيجابي يعزِّز من قيم الاندماج والتعايش، ويقضي على الصور النمطية المرتبطة بالإسلام والمسلمين. وحول مطالبة 30 عضوًا بمجلس النواب الأمريكي إدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باتِّخاذ إجراء فوري لإزالة محتوى التعصب ضد المسلمين، قال المرصد إن هذا الإجراء خطوة عملية في طريق مواجهة الكراهية ضد المسلمين، آملًا أن تطبِّق إدارة «فيسبوك» تلك المطالب، وأن تسعى في الوقت ذاته إلى إزالة أي محتوى ينال من أي إنسان بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه.

وعلى صعيد المقالات والتقارير المتواصلة التي تعالج قضايا مرصد الأزهر، نشر المرصد عددًا من المقالات والتقارير، من أبرزها: مقال باللغة العربية بعنوان «سبل مكافحة التطرف الإلكتروني»، وآخر حول انتشار الجماعات الإرهابية وموقف الدول الأفريقية في التعامل معها، ومقال باللغة الإنجليزية بعنوان «حرية التعبير في الإسلام: الضمانات والضوابط»، ومقال باللغة الإسبانية يناقش الوضع الاستثنائي الذي يهدد الأطفال اللاجئين في زمن كورونا، هذا بالإضافة إلى نشر عدد من المتابعات والرسائل على منصات المرصد بلغاته المختلفة.